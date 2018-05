Il dado è tratto: oggi alle 15 il Napoli di Maurizio Sarri pareggia 2-2 al San Paolo contro il Torino di Walter Mazzarri, indimenticato ex della partita, nel match valido per la 36esima giornata di Serie A, e dice addio allo scudetto. I partenopei si fermano ancora, dopo il ko contro la Fiorentina e la contemporanea vittoria della Juventus a Milano contro l'Inter, e sprofondano a meno sei dai i bianconeri, che ora sono a quota 91 punti, mentre gli azzurri seguono a quota 85, distanziati di sei lunghezze a due turni dal termine del campionato. Tradotto: il Napoli dà il via ai festeggiamenti ufficiosi della Juventus, vittoriosa all'Allianz Stadium contro un Bologna già salvo. Ufficialità rimandata di sette giorni, visto che la differenza reti tiene ancora in gioco i partenopei (+61 per la Juve, +45 per il Napoli), ma Allegri e i suoi potrebbero addirittura permettersi di perdere sia contro la Roma che contro il Verona. Le reti vengono messe a segno da Mertens (18esimo centro in Serie A), al ritorno al gol dopo due mesi nel giorno del suo 31esimo compleanno, da Baselli, dal subentrato Hamsik (100esimo gol in Serie A) e da De Silvestri. ll Napoli aveva vinto sette delle ultime nove sfide contro il Torino in A (una sconfitta e un pari nel parziale). .