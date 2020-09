Una delle principali trattative in uscita in casa Napoli è quella che vede protagonista Arek Milik. Il centravanti polacco è ai saluti con il club azzurro, ma ancora non c'è la decisione definitiva per quanto riguarda la sua cessione. Lo scambio con la Roma che porterebbe Ünder a Napoli al momento va per le lunghe e intanto Giuntoli è alla ricerca di soluzioni alternative.



Milik è seguito da tempo dalla Fiorentina, che vedrebbe in lui il giocatore ideale per completare il tridente con Ribery e Chiesa. Il giocatore preferirebbe rilanciarsi in un'altra piazza, ma adesso è chiamato a ragionare su quest'opportunità. Nella trattativa potrebbe essere inserito Castrovilli, che però la Fiorentina valuta più di Milik, quindi la Viola chiederebbe un conguaglio a proprio favore per concretizzare quest'eventuale scambio. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.