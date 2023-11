Di nuovo a disposizione.in campo oggi contro l'Atalanta, nel primo di cinque match che possono valere la stagione. Un recupero importante per il neo arrivato Walter Mazzarri, che dovrà essere bravo a gestirlo per evitare una ricaduta, che a questo punto della stagione sarebbe un dramma. L'ex attaccante del Lille non veste la maglia del Napoli dalla notte dell’8 ottobre con la Fiorentina, ovvero 48 giorni oggi fa, e, in assoluto, non gioca dall’amichevole del 13 ottobre Nigeria-Arabia Saudita, che gli è costata una lesione alla coscia destraDopo la sfida del Gewiss Stadium, il Napoli sarà di scena al Bernabeu contro il(mercoledì 29 ottobre), per poi ospitare(domenica 3 dicembre), fare visita alla(venerdì 8 dicembre) e attendere al Maradona lo(martedì 12 dicembre). Tutte sfide-chiave per le ambizioni in Italia e in Europa, più facili da affrontare con un Osimhen in più. Il nigeriano ha una voglia matta di tornare a lasciare il segno,. Prima della torneo per nazioni africano, in programma in Costa d'Avorio dal 13 gennaio 2024 all'11 febbraio 2024, ci sono 9 partite, nelle quali serve il suo aiuto, servono i suoi gol.Il Napoli, se la Nigeria dovesse arrivare all'ultimo atto di Abidjan, rischia infatti di perderlo per un mese. La crescita di Raspadori e l'affidabilità di Simeone possono far dormire tranquillo Mazzarri, ma con Osimhen è tutto più semplice.