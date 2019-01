Il Corriere dello Sport fa il punto sul ricorso del Napoli per cancellare una giornata di squalifica a Kalidou Koulibaly dopo l'espulsione del Meazza lo scorso 26 dicembre: "Kalidou Koulibaly partirà per essere lì, per spiegare cosa si possa provare mentre nelle orecchie ronzano gli imbecilli che ti vogliono far sentire diverso, come se il diverso fosse lui mica quelli che stanno nelle curve o in qualsiasi angolo di uno stadio in cui abiti questa società incivile. E ad assistere, perché la Giustizia sappia che questa è una battaglia etica non di un uomo solo, ma di un club che tiene all’etica, comparirà anche Aurelio De Laurentiis, perché certe sfide vanno affrontate assieme, con il codice in una mano e il cuore dei giudici, a cui si rivolgerà Mattia Grassani, nell’altra".