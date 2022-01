L'Atletico Madrid ha messo in lista come possibili sostituti di Kieran Trippier, ormai prossimo la Newcastle, anche Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Il terzino italiano classe '93 era seguito dai Colchoneros anche prima del suo approdo a Napoli, ma ora potrebbero tornare alla carica per coprire il buco lasciato dall'inglese. Gli altri nomi in lista sono quelli di Nordi Mukiele (22enne francese del RB Lipsia), ​Djibril Sidibé (29enne francese del Monaco) e Cesar Azpicueta (32enne spagnolo del Chelsea). A riportarlo è AS.