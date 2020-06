Tra i rischi della gara di ieri c'era quello dei giocatori diffidati. Ospina, Manolas, Mario Rui e Fabián Ruiz con un giallo rischiavano di saltare la finale di Coppa Italia e di questi quattro solo il portiere colombiano e il centrocampista spagnolo sono scesi in campo.



David Ospina al minuto 79 è stato ammonito da Rocchi per perdita di tempo. Un cartellino evitabile, considerando che di conseguenza scatterà la squalifica e non potrà giocare in finale contro la Juventus. Toccherà quindi a Meret.