Manca pochissimo al fischio di inizio tra Napoli ed Inter. Le squadre stanno per scendere in campo in vista del posticipo della diciottesima giornata di Serie A.



Confermato il tridente scelto da Gattuso, con Callejon e Insigne a sostegno di Arek Milik. Proprio il capitano del Napoli questa sera raggiunge un traguardo importante: sarà la 250esima presenza in Serie A con la maglia azzurra. La vetta, però, è ancora molto lontana, con Marek Hamsik che occupa la prima posizione a quota 408 presenze.