Dopo aver salutato Koulibaly il Napoli ha già voltato pagina. I dirigenti sono al lavoro per cercare un sostituto del senegalese e il primo nome nella lista di Giuntoli è il difensore del Fenerbahçe Kim Min-Jae. Classe '96, è un vecchio pallino del club azzurro che ora è pronto ad affondare il colpo per il sudcoreano. Il giocatore non si è allenato con i turchi, il Napoli ha fatto uno scatto sul Rennes e la trattativa per portare Kim in Italia è in fase avanzata.



LO SCONTO - L'obiettivo di De Laurentiis è quello di prendere il difensore per una cifra totale intorno ai 15 milioni di euro, chiedendo uno sconto al Fenerbahçe rispetto alla clausola sul contratto di Kim fissata a 20 milioni di euro. Koulibaly è già il passato a Napoli, Giuntoli stringe per Kim.