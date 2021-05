Come abbiamo già riportato nelle scorse ore, l'Atletico Madrid sta pensando ad Elseid Hysaj in uscita dal Napoli come terzino destro per il prossimo anno.



Ma i colchoneros non sono gli unici interessati all'albanese: infatti, come scrive il Mundo Deportivo, ci sono altri club come la Juventus o il Paris Saint-Germain pronti ad ingaggiare l'esterno classe '94 qualora dovesse liberarsi a parametro zero dal Napoli.