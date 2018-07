Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Per Sabaly gli esami clinici non sono andati come si sperava e probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento. Il Napoli proverà a riaprire la pista Santiago Arias del Psv Eindhoven, anche se l’interessamento dell’Atletico complica la trattativa. Così - si legge - si sta valutando l’idea di un prestito con diritto di riscatto per Matteo Darmian del Manchester United ed è spuntato anche il 21enne tedesco Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen.