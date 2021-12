Non c'è pace per il Napoli e per Luciano Spalletti, ci sono tante, troppe assenze. Da un mese a questa parte gli infortuni hanno iniziato ad essere sempre più frequenti. Oggi con l'Atalanta ci sarà una vera e propria emergenza, saranno out tanti giocatori di spessore.



Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, chi non è troppo contento di questa situazione De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha chiamato gli uomini dello staff tecnico e medico per chiedere cosa stia succedendo.