La Gazzetta fa il punto delle trattative per il rinnovo di contratto tra Milik ed il Napoli: "Rino Gattuso punterà forte sull’attaccante polacco, che considera un giocatore importante per il suo progetto tecnico. L'unico ostacolo è rappresentato dal rinnovo del contratto. Quello in essere scadrà a giugno 2021 e lo stipendio attuale è di 2,5 milioni a stagione. Per rinnovarlo, Milik ha chiesto 4 milioni fino al 2024, mentre il Napoli gliene offre 3 per la stessa durata. Ed è sull’aspetto economico che la questione s’è bloccata, anche se i contatti tra Giuntoli e il manager del giocatore sono costanti. L’ipotesi più probabile e che le parti, alla fine, decidano di divedersi la differenza e chiudere l’accordo a 3,5 milioni. L’altro aspetto riguarda, invece, la clausola rescissoria che il presidente vorrebbe inserire nel prossimo accordo e che trova contrario Milik. Ma questo non è un problema insormontabile, l’accordo economico è alla base di tutto".