Gennaro Tutino è stato tra i protagonisti in Serie B lo scorso anno e anche grazie a lui la Salernitana ha conquistato la promozione in Serie A. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, in questi giorni è in ritiro a Dimaro con il Napoli al servizio di Luciano Spalletti.



La prossima, però, potrebbe essere la settimana decisiva, o addirittura l'ultima con la maglia azzurra. Nonostante l'interesse della Salernitana nel ripartire dalla massima competizione italiana con Tutino, i contatti con il Parma sono in fase avanzata. I ducali vogliono ritornare in Serie A e stanno allestendo una squadra importante. Importante potrebbe essere l'investimento da fare anche per Tutino: 5,5 milioni nelle casse del Napoli con una formula che prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.