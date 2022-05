La delusione per lo scudetto mancato resta. Nonostante l'obiettivo Champions centrato il Napoli avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più.Il difensore senegalese ha messo in campo prestazioni da vero top player, da leader difensivo. Peccato per l'assenza di due mesi, tra l'infortunio dell'1 dicembre contro il Sassuolo e gli impegni in Coppa d'Africa, vinta proprio dal Senegal di cui ne è capitano.- Ogni estate sembra essere sempre l'ultima.Un giocatore di spessore internazionale, per il qualeMa non è l'unica, perché un altro affondo concreto c'è stato ancheTutto vano, il patron azzurro ha sempre fatto muro. Una scelta, guardandosi indietro, che De Laurentiis non rifarebbe. Lo stesso Koulibaly, in un'intervista a Onze Mondial, si è esposto sull'argomento: "Vedremo cosa accadrà a fine stagione".IL RICHIAMO DI XAVI- Va detto che Koulibaly ama fortemente Napoli, la città, la gente. Lo ha confermato anche nella stessa intervista: "Amo tutto qui, il sole, il mare, le persone, l'entusiasmo per il calcio. Quando viene la mia famiglia viene accolta a braccia aperte, è grandioso.". Ritornando a quel "Il contratto del senegalese terminerà tra solo un anno e, per questo,Guardando l'aspetto economico, il Napoli risparmierebbe 12 milioni lordi di ingaggio del calciatore. Il problema evidente è l'importanza del giocatore, trovare un sostituto all'altezza che rientri comunque nei parametri societari: giovane, pronto ed economico. come ha voluto rimarcare in qualche modo il presidente del Napoli in giornata , raggiunto dal collega spagnolo Gerard Romero nel corso di una diretta Twitch. Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti e quell'eredità di Insigne, della fascia da capitano, potrebbe non essere raccolta.