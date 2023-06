L'argomento più importante per il futuro del Napoli è quello che riguarda Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano piace a tanti club, con i già noti PSG e Manchester United che potrebbero anche andare a investire i 150 milioni (offerta minima) per acquistarlo. A loro si aggiunge anche il Real Madrid, che con l'addio di Benzema è alla ricerca di un nuovo centravanti.



LIVERPOOL E TOTTENHAM - Come racconta la Gazzetta dello Sport c'è anche il Liverpool che ha messo gli occhi su Osimhen. Nunez e Gakpo non hanno funzionato, Klopp cerca un attaccante che possa dar vita ad un nuovo ciclo. Primi sondaggi del Liverpool, dunque, con il procuratore di Victor, Roberto Calenda. Dalla Premier potrebbe inserirsi anche il Tottenham, qualora Harry Kane dovesse fare le valigie e salutare gli Spurs. Le due squadre hanno un "difetto" in comune, non disputeranno la prossima Champions League, competizione che Osimhen vorrebbe giocare.