Il Napoli ha messo gli occhi su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che vuole trovare più spazio. Considerato solo un vice Benzema, il club partenopeo è pronto all’assalto per il serbo ex Eintracht: come scrive la Gazzetta dello Sport, la valutazione del centravanti delle Merengues si aggira attorno ai 40 milioni di euro.