La festa per lo Scudetto è stato teatro di un agguato di camorra in cui ha perso la vita Vincenzo Costanzo, un ragazzo di 26 anni, ucciso a colpi di pistola in piazzetta Volturno, nella zona di corso Garibaldi. Come riportato da Fanpage, appresa la notizia della sua morte, alcune persone vicine al 26enne hanno fatto irruzione all'ospedale Cardarelli, dove Costanzo era stato trasportato e dove è deceduto, e hanno danneggiato il Pronto Soccorso.