Oltre a Roma-Inter, il programma dellasi arricchisce di altre 5 partite, a partite dallaMatch importante soprattutto per la squadra di Claudio Ranieri per blindare la salvezza a 3 giorni dal derby e con Quagliarella che mette nel mirino gli 85 gol in blucerchiato di Vialli.ma dovranno vedersela con l'ex Lapadula. Diventa invece un'ultima chiamata la partita tra Brescia e Spal, con gli uomini di Lopez che hanno recentemente lasciato all'ultimo posto quelli dell'ex ct dell'Under 21 Di Biagio. Completa il quadro Torino-Fiorentina.PARMA: Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All. D'AversaSAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. RanierArbitro: CalvareseCalcio di inizio: ore 17.15DOVE VEDERLA IN TV: Dazn e Dazn1 (Sky 209)GENOA: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. NicolaLECCE: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Farias; Babacar. All. LiveraniArbitro: DoveriCalcio di inizio: ore 19.30DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport 253BRESCIA: Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma. All. LopezSPAL: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D'Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Petagna, Floccari. All. Di BiagioArbitro: AbbattistaCalcio di inizio: ore 19.30DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport 254FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. IachiniTORINO: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Meite, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. All. LongoArbitro: MarianiCalcio di inizio: ore 19.30DOVE VEDERLA IN TV: Dazn e Dazn1 (Sky 209)