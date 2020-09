Dopo gli acquisti completati tra gennaio e i primi giorni di questa finestra estiva di trasferimenti, il Napoli inizia a cedere. Con una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e gli altri canali di comunicazione, il club di Aurelio De Laurentiis rende noto il passaggio a titolo definitivo all'Everton del centrocampista brasiliano Allan.



Arrivato in azzurro nell'estate 2015, per 11,5 milioni di euro dall'Udinese, Allan ha totalizzato 212 presenze con 11 gol con la maglia del Napoli, conquistando una Coppa Italia nell'ultima stagione. Per il suo trasferimento all'Everton allenato da Carlo Ancelotti, con cui ha firmato un contratto fino al 2023, il Napoli incassa 25 milioni di euro più bonus.