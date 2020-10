CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE

. E' quanto si apprende dalla nota del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea sulla terza giornata di Serie A:. Niente squalifica perper la gomitata a Saelemaekers,Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:Gare del 2-3-4 ottobre 2020 - Terza giornata andataAtalanta-Cagliari 5-2Benevento-Bologna 1-0Fiorentina-Sampdoria 1-2Lazio-Internazionale 1-1Milan-Spezia 3-0Parma-Hellas Verona 1-0Sassuolo-Crotone 4-1Udinese-Roma 0-1Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 10Gare del 2-3-4 ottobre 2020 - Terza giornata andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice Sportivo,ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.01 del 5 ottobre 2020) in merito alla possibile ondotta violenta del calciatore Riccardo Marchizza (Soc. Spezia) nei confronti del calciatore Alexis Jesse Saelemaekers (Soc. Milan):acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;sentito il Direttore di gara che, tra l’altro, dichiarava: “L’episodio non è stato visto sul campo da me, ma è stato analizzando dal Var, Paolo Valeri, che non ha ritenuto ci fossero gli estremi per una condotta violenta e quindi per un intervento del VAR”;in virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai sensi dell’ art. 61, comma 3 CGS;P.Q.M.delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Riccardo Marchizza (Soc. Spezia).: per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario.: per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di allontanare, con una manata al volto.NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone)TONELLI Lorenzo (Sampdoria)SECONDA SANZIONEBARELLA Nicolo (Internazionale)CHIRICHES Vlad Iulian (Sassuolo)SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)PRIMA SANZIONECALHANOGLU Hakan (Milan)CIGARINI Luca (Crotone)DI MARCO Federico (Hellas Verona)EKDAL Albin (Sampdoria)FARES Mohamed Salim (Lazio)FOULON Daam Wonnebald (Benevento)GYASI Emmanuel (Spezia)KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)LAZZARI Manuel (Lazio)LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale)MAGALLAN Lisandro (Crotone)OKAKA CHUKA Stefano (Udinese)RICCI Matteo (Spezia)SVANBERG Mattias Olof (Bologna)THORSBY Morten (Sampdoria)YOUNG Ashley Simon (Internazionale)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONESECONDA SANZIONEREGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.PRIMA SANZIONEGABARRON GIL Patricio (Lazio)VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Internazionale)b) ALLENATORIAMMONITIPRIMA SANZIONEINZAGHI Simone (Lazio)STROPPA Giovanni (Crotone)