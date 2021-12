Dalla giornata di ieri il Napoli ha fatto partire la vendita dei biglietti del match contro il Barcellona allo Stadio Maradona del prossimo 24 febbraio. Così come c'è stato il via per il mini abbonamento in vista degli impegni casalinghi contro Sampdoria e Fiorentina. Oggi arriva la frenata, le vendite sono state bloccate a causa della riduzione della capienza degli stadi. Ecco il comunicato del club azzurro:



In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Napoli comunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono momentaneamente bloccate per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere.