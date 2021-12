L'emergenza Covid sta colpendo quasi tutti anche nel mondo del calcio. Tanti club sono decimati a causa delle positività. Anche il Napoli vede incrementare i casi. Dopo quella di Lozano, oggi è arrivata la positività di Osimhen e ad aggiungersi a loro c'è Elmas. Ecco il comunicato della SSC Napoli:



"Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".