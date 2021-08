Continuano i movimenti in uscita in casa Napoli. Era questione di tempo prima che Nikita Contini andasse via in prestito. L'estremo difensore ha preso parte a entrambi i ritiri azzurri ed è stato protagonista vista l'assenza di Ospina e Meret.



Ora è il momento dei saluti. Come aveva già annunciato il suo procuratore nel finale della scorsa stagione Contini ha bisogno di giocare e la SSC Napoli annuncia di aver ceduto il portiere in prestito annuale al Crotone per la stagione 2021/22. Al suo posto il terzo portiere azzurro sarà Davide Marfella.