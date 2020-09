Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19



Ilha confermato attraverso il proprio sito web e i canali social che il presidenteè risultato positivo al tampone per il coronavirus. Ieri il patron del club azzurro era presente a Milano all'assemblea della Lega Serie A e ha incontrato tutti e 20 i dirigenti delle altre società.​La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri.Secondo quanto svelato da Repubblica già nella giornata di ieri quando a Milano si è riunita l'intera assemblea della Lega Serie A per discutere dell'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/24 c'era la sensazione che ci fosse un caso di positività e cheOggi la conferma di quell'indiscrezione è arrivata dal Napoli con il comunicato della positività del patron De Laurentiis.Con una nota rilasciata all'Ansa la Lega Serie A ha smentito che nella giornata di ieri nel corso dell'assemblea fosse necessario l'uso della mascherina. LEGGI QUI LA MOTIVAZIONE