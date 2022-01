La diffusione del Covid-19 continua in maniera rapida. In casa Napoli emergono sempre più positività. Dopo quelle già note di Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui, Boffelli (portiere Primavera), un membro dello staff tecnico e un magazziniere, si ferma anche il tecnico, Luciano Spalletti. Il comunicato del club:



Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.