Attraverso il sito ufficiale del Napoli, arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Rudi Garcia che, invista della sfida di domani contro il Bologna non trova buone notizie dall'infermeria perché dopo il ko di Rrhamani, perde anche l'altro titolare di inizio stagione in difesa, Juan Jesus, infortunatosi oggi.



IL REPORT - Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di torello e riscaldamento ha svolto esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.



INFERMERIA - Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Rrahmani ha svolto terapie. Cajuste ha svolto l’intera sessione in gruppo. Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna.