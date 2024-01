Napoli, UFFICIALE il rinnovo di Politano: il 'no' all'Arabia, cifre e dettagli

Matteo resta con noi fino al 2027! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 31, 2024

C'è stato un po' di tira e molla, la permanenza dia Napoli è stata anche messa in discussione. Complice un contratto fino a giugno 2025 e sarebbe andato così in scadenza la prossima estate. Qualche passaggio negli ultimi mesi si è visto, a partire da luglio/agosto 2023, con l'agente del giocatore pronto a sedersi al tavolo per la nuova firma. De Laurentiis ha preferito attendere, rimandando i discorsi di qualche mese. Le ottime prestazioni di Politano, però, non sono passate inosservate: è infatti il migliore per rendimento tra gli azzurri fin qui.(7 a stagione) per restare ai piedi del Vesuvio.- La sua volontà era chiara fin da subito e, soprattutto durante la Supercoppa, le parti hanno continuato a lavorare avvicinandosi alla fumata bianca. Che è arrivata questa mattina in maniera ufficiale, con Giuffredi (procuratore del calciatore) e De Laurentiis che hanno stretto la mano in via definitiva.Ecco il tweet del presidente del Napoli: