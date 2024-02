Napoli, 4 nomi per il dopo Osimhen: c'è Zirkzee, spunta Guirassy

Lo scorso 23 dicembre il Napoli annunciava il rinnovo di Victor Osimhen. Una firma sul contratto per premiare il calciatore con un bell'incremento dell'ingaggio ma allo stesso tempo per tutelare lo stesso club, in quanto la scadenza precedente era fissata a giugno 2025. Dunque, il nigeriano sarebbe andato in scadenza la prossima estate. Ci si prepara comunque per l'addio a fine stagione, lo ha fatto capire il calciatore con le ultime dichiarazioni e poi è stato bello diretto anche De Laurentiis, che vede il suo futuro tra Real Madrid, PSG o Premier League. Tocca sostituire Osimhen, questo è chiaro. E non sarà semplicissimo. Il Napoli, però, ha già qualcuno in lista.



I NOMI - Il Corriere del Mezzogiorno oggi si focalizza su quattro nomi in particolare. Occhi aperti su Joshua Zirkzee, il Napoli lo segue con attenzione. Per l'attaccante del Bologna si scatenerà un'asta la prossima estate. Altri calciatori nel mirino, a partire da Jonathan David, centravanti del Lille (club da cui arrivò proprio Osimhen nel 2020). Fari puntati su Victor Boniface del Bayer Leverkusen e compagno di nazionale di Victor. Spunta, inoltre, Serhou Guirassy, numero 9 dello Stoccarda, che sta vivendo una stagione super con 19 gol in 16 partite disputate.