Il ginocchio di Lorenzo Insigne tiene in ansia il Napoli. Per mezzo di un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il club partenopeo analizza l'allenamento odierno della squadra di Spalletti, facendo il punto sulla situazione infortunati: "Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi nel pomeriggio all'SSC Napoli Konami Training Center.



Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45



Dopo una prima fase di attivazione sul campo 2 la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.



Contini ha svolto terapie.



Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro.



Zielinski e Lozano hanno svolto l’intera seduta in gruppo

Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo.