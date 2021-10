Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti in vista della sfida di campionato contro il Torino. Brutte notizie dall'infermeria perché si ferma per una distorsione alla caviglia Kostas Manolas.



IL REPORT - Seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto.



INFERMERIA - Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale.