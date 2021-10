Oggi il Napoli ha la miglior difesa della Serie A. Numeri alla mano, gli azzurri hanno incassato solo tre reti in sette partite. Tra questi uno lo ha segnato la Juventus su ingenuità di Manolas, che successivamente ha perso il posto da titolare in favore di un ottimo Rrahmani fin qui.



In estate il difensore ex Roma poteva finire all'Olympiacos e il Napoli si sarebbe alleggerito di un ingaggio pesante, ma alla fine tra domanda e offerta c'era un po' di differenza e non se n'è fatto più nulla. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, l'Olympiacos potrebbe ripresentarsi a gennaio per portare in Grecia Manolas, forti dei contatti che ci sono stati quest'estate. Dalla sua, però, il giocatore ha voglia di tornare ai livelli mostrati con la maglia della Roma e di rientrare tra le prime scelte di Spalletti. In casi estremi il Napoli ricorrerebbe ad un'operazione costosa, che porta il nome di Marcos Senesi.