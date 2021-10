Manca poco al fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Napoli. Chi non prenderà parte al match è Adam Ounas, che ieri ha accusato un problema muscolare. Ecco il comunicato della SSC Napoli riguardo il suo infortunio:



“Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro”. Il giocatore resterà fuori almeno due settimane.