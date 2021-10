Questa mattina il Napoli si è allenato all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Con i tanti giocatori impegnati in Nazionale, Spalletti ha lavorato con gli elementi a sua disposizione, dovendo rinunciare ad altre tre pedine causa infortunio. Ecco il report sulla situazione infermeria:



"Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Ounas. Terapie anche per Malcuit che ieri al termine dell'allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro".