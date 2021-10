Domenica il Napoli affronterà la Salernitana in trasferta. L'obiettivo è centrare il decimo successo in campionato ma Spalletti dovrà rinunciare a Osimhen, infortunatosi questa mattina. Ecco il comunicato della società con le ultime sugli infortunati:



"La squadra dopo una prima fase dedicata al torello, ha svolto lavoro su palle inattive. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto. Ounas ha svolto personalizzato in campo. Per Malcuit e Manolas personalizzato in piscina. Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno".