La notizia era nell'aria da tempo al punto che il giocatore aveva già svolto anche le visite mediche di rito, ma ora il passaggio in prestito di Axel Tuanzebe dal Manchester United al Napoli è stato ufficializzato dalla Lega Serie A che attraverso il proprio sito ha confermato il deposito del trasferimento.



Il centrale ora sta aspettando che vengano completate le pratiche per il visto dal consolato italiano necessarie per poter essere subito inserito nell'elenco dei convocati e utilizzabile questa domenica con il Napoli che sarà impegnato in casa alle 16.30 contro la Sampdoria.