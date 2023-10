continua a far discutere in casa. Il centravanti nigeriano non ha esultato per la seconda volta consecutiva segno che il rapporto con il club ancora non si è sanato. Nella giornata di ieri sono arrivate accuse anche da parte del governo nigeriano e oggi,, inizia la prima svolta all'interno del reparto Social Media del club Azzurro.e lo conferma con un annuncio ufficiale. Sebbene non ci sia alcun riferimento alla vicenda Osimhen e ai due video virali ritenuti insultanti dall'attaccante e pubblicati sui profili ufficiali di Tik Tok dal club, l'accostamento dell'addio di Fortino alla ben nota vicenda è quantomeno spontaneo nonostante le smentite di rito data la singolare tempistica scelta per l'annuncio. Va precisato che, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non è stato lui a realizzare i due video incriminati, ma un altro elemento dello staff che si è già scusato personalmente con l'attaccante nigeriano, ma la bufera resta.Per molti questo lavoro sarebbe paragonabile ad un sogno, per me è stata la semplice realtà quotidiana: una realtà costruita sull'impegno ed alimentata dalla continua voglia di imparare e di mettersi in gioco. Non posso fare a meno di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, collaboratori, partner e tifosi incontrati durante questo lungo percorso per aver reso questa esperienza così speciale. Lascio l'azienda con un bagaglio di ricordi straordinari e l'entusiasmo per le nuove avventure che mi attendono. Grazie ancora per tutto e a presto! Alessio"