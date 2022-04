Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro l’Empoli. Arrivano anche aggiornamenti dall’infermeria con le ultime sugli infortunati:

LE CONDIZIONI - Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Ospina non si è allenato per sindrome influenzale. Osimhen lavoro personalizzato di prevenzione in palestra. Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri. Gli accertamenti strumentali effettuati a Stanislav Lobotka hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.



TEMPI DI RECUPERO - Il problema più grande riguarda le condizioni di Lobotka che dovrà restare fuori un paio di settimane, saltando così le sfide contro Empoli e Sassuolo. Juan Jesus andrà valutato nei prossimi giorni ma qualora dovesse dare forfait per il match del Castellani toccherebbe a Tuanzebe probabilmente, vista l’assenza di Koulibaly per squalifica. Di Lorenzo è in fase di recupero, domenica dovrebbe tornare nell’11 titolare.