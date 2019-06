Benvenuto a Napoli Giovanni! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 7 giugno 2019

. Così il club lo ha annunciato sul sito ufficiale:Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter: "Benvenuto a Napoli Giovanni!".Queste le prime parole di Di Lorenzo in azzurro: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli"."Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro".5 gol e 3 assist in 37 partite di Serie A per il classe 1993. L'accordo tra le parti è stato definito nelle scorse settimane dal presidente De Laurentiis e dal direttore sportivo Giuntoli: Di Lorenzo arriva dall'Empoli per circa 8 milioni di euro più uno di bonus. Contratto di cinque anni a 1,2 milioni di euro all'anno per il giocatore.