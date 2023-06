. Una stagione tutto sommato positiva, perché trovarsi alle spalle di Osimhen e Raspadori, essere la terza scelta e comunque mettere a segno 9 gol tra campionato e coppe rappresenta un bilancio positivo. A cui bisogna aggiungere le prime gioie in Champions e la vittoria dello scudetto risultando decisivo in tanti momenti dell'annata. La notizia del riscatto era nell'aria, ora è anche ufficiale.- "a titolo definitivo, dall’Hellas Verona,fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento di contratto da parte del Club fino al 30 giugno 2027".- Il Napoli non ha mai avuto dubbi sulla volontà di prendere il giocatore a titolo definitivo,sulla cifra fissata ma il Verona non ne ha voluto sapere. A quindici giorni dalla scadenza del diritto di riscatto il Napoli ha capito che non c'erano margini per risparmiare qualcosa e così ha deciso di chiudere l'affare.- Il Cholito non vuole fare più il vice, ha bisogno di più spazio e se non dovesse trovarlo a Napoli è pronto a valutare eventuali proposte.; tradotto: servono almeno 20 milioni di euro. Intanto il Napoli ha chiuso il suo riscatto, la prima operazione di mercato dei Campioni d'Italia è la conferma di Simeone.