Manca poco al fischio d'inizio della super sfida tra Napoli e Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona. Oltre 40 mila spettatori presenti per una gara che vale il dentro o fuori dall'Europa League. A prendersi la scena, purtroppo, è stato il triste evento che ha colpito, ovvero l'invasione dell'esercito russo in Ucraina.



I tifosi del Napoli, precisamente gli ultras della Curva B, hanno deciso di mostrare la loro contrarietà a quanto sta accadendo. Preparato, dunque, uno striscione che recita uno chiaro e diretto "No alla guerra!". Un bel gesto che non è stato appoggiato fino in fondo, dato che le forze dell'ordine non hanno permesso l'ingresso dello stesso striscione all'interno dello stadio.