Il grande inizio di stagione del Napoli può sorprendere se pensiamo a una squadra che è stata completamente rivoluzionata in estate, con alcuni dei giocatori cardini comeSostituiti da giocatori che non avevano esperienza nel nostro calcio comeAllo stesso tempo, il primo posto degli azzurri dopo sette giornate di campionato e il perfetto inizio in Champions League dovrebbe sorprendere fino a un certo punto se guardiamo chi siede sulla panchina del club.e che si è confermato ancora una volta re dei primi mesi stagionali.un inizio praticamente perfetto che aveva illuso i tifosi napoletani in ottica scudetto. Prima ancora, questa particolare capacità di Spalletti di far rendere al massimo le sue squadre ai nastri di partenza si era vista anche con l’una media inferiore rispetto a quelle appena citate ma comunque alta. Quest’anno, sette vittorie in 9 gare contando anche la Champions League;Proprio contro i rossoneri, la squadra di Spalletti ha dimostrato di saper vincere non solo dominando le partite ma anche soffrendo, caratteristica che è sempre mancata al Napoli in questi anni.INVERNO 'MALEDETTO' - L’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’incapacità delle sue squadre di mantenere questo ritmo. Impossibile per certi aspetti anche se in alcuni casi c’è stato un vero e proprio tracollo. Nella scorsa stagione, dopo i 34 punti conquistati su 36 disponibili,Nel 2017 invece, alle 13 vittorie nelle prime 15 giornate seguirono solo 9 punti in 10 gare.; lunghi archi di stagione che hanno complicato le ambizioni in ottica scudetto e in alcuni casi messo in pericolo anche la qualificazione in Champions League. Tanto bravo ad iniziare a mille quanto non sempre pronto a invertire la marcia nei momenti di difficoltà.A metà novembre il campionato si fermerà per i Mondiali e ricomincerà a gennaio. Da qui alla pausa altre 8 partite di campionato più quattro di Champions per confermare ancora di più gli impressionanti ruolini di marcia nei primi mesi etraguardo più che abbordabile vista la partenza. E allora Spalletti ha un motivo in più per sorriderema 'godersi' il mondiale davanti alla tv, magari con la serenità di chi si trova davanti a tutti in campionato.