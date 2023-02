Romelu Lukaku al Napoli? La pista non è fantamercato. La punta belga non sta vivendo un bel periodo con l'Inter e il non-riscatto a fine stagione potrebbe concretizzarsi. Per questo, secondo Sport Mediaset, il Chelsea sta pensando di inserire l’attaccante come contropartita tecnica nell’affare per portare a Londra Vicotr Osimhen.