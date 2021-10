IL TABELLINO

Ilpiega un bele festeggia unperché questo sofferto 1-0 è l’ottavo successo in altrettante partite. Una partenza così non è una novità per la squadra di De Laurentiis, perché anche nel 2017 il Napoli di Sarri aveva vinto le prime otto partite, ma poi lo scudetto era finito come al solito alla Juventus. Bdel Napoli di Bianchi e Bigon.È vero che Maradona stavolta è soltanto il nome dello stadio, macapace di sfruttare alla perfezione i cambi di Spalletti, perché nell’azione del suo gol entrano due uomini inizialmente in panchina,ed, a conferma di un organico davvero completo. Con l’aggiunta, non indifferente per il nostro campionato, cheVittoria e primato giustissimi, quindi, perché al di là dei meriti del Torino, che ha soltanto il torto di crollare ancora alla distanza come nel derby, il Napoli si dimostra più forte dell’errore di Insigne che sbaglia un rigore, della beffa del Var che cancella il gol di Di Lorenzo, e della sfortuna che ferma sul palo il diagonale di Lozano.In assenza di Belotti, rientrato soltanto nel finale, il capitano del Torino èdopo appena 7’. Al suo posto Juric fa debuttareche si piazza in mezzo al campo al fianco di Lukic, tra i due esterni Singo e Aina, nel consueto 3-4-2-1 granata in cui Bremer è il centrale difensivo con Djidji a destra e Rodriguez, mentre Linetty esono le due mezzepunte alle spalle di Sanabria. Nemmeno Spalletti cambia il suo modulo di riferimento, perché il Napoli si difende con Rrahmani e Koulibaly tra Di Lorenzo e Mario Rui, completando il 4-3-3 con Fabian Ruiz, Anguissa e Zielinski in mezzo al campo, con il tridente d’attacco composto dai due esterni Politano e Insigne, fermo restando Osimhen al centro.Proprio l’attaccante nigeriano spaventa subito la difesa granata,verso la porta di Milikovic-Savic, ma la sua conclusione di destro sfiora soltanto il palo.sfruttando a sua volta la velocità di Singo, che costringe il suo dirimpettaio di fascia Insigne a un sofferto ma applaudito recupero difensivo. A conferma del fatto che i granata non si limitano ad attendere, il primo tiro nello specchio della porta è del nuovo capitano Bremer che di testa però non spaventa Ospina.Il pallino del gioco comunque rimane nei piedi degli uomini di Spalletti che. Insigne è bravo a battere una punizione rasoterra, sulla quale si avventa Di Lorenzo che viene atterrato da Kone.. Ci sono ancora 20’ abbondanti prima dell’intervallo, ma rimane questo l’unico tiro del Napoli che nel primo tempo offre più fumo che arrosto, visto che la conclusione di Koulibaly respinta del portiere granata viene comunque cancellata per fuorigioco. Il Torino, al contrario, appare molto più concreto perché soltanto una grande deviazione di Ospina nega il gol a fil di palo di, mentre allo scadere del tempo lo stessosmarca Sanabria, in ottima posizione per concludere, che però spreca malamente.Spalletti conferma la stessa squadra dopo l’intervallo e i fatti sembrano dargli ragione, perchéLa gioia, però, dura poco perché l’arbitro Di Bello al Var richiama il suo collega Sacchi in campo e alla fineTutto da rifare, quindi, con il primo inserimento di, al posto dell’opaco Politano, che colpisce subito il palo con un bel diagonale. Dal possibile 1-0 il Napoli rischia di subire il gol dello 0-1 e ancora una volta Ospina si rivela decisivo deviandoE’ l’ennesima prova che il Toro è vivo e non si accontenta di difendere lo 0-0, testimoniata dal triplo cambio di Juric che a mezz’ora dalla fine inserisce Pobega per Linetty, Buongiorno per Rodriguez e soprattutto Belotti per Sanabria.- Per pareggiare i conti, almeno a livello di freschezza, Spalletti poco dopo richiama i deludenti Zielinski e Insigne, rilanciando Elmas e Mertens. E’ la mossa decisiva, perché proprio gli ultimi arrivati entrano nell’azione decisiva conclusa da. Mancano 15’ alla fine, recupero compreso, ma il Napoli deve soffrire perché il Toro non si arrende e allora Spalletti inserisce un difensore, Juanper difendere il preziosissimo 1-0. E alla fine i fatti gli danno anche stavolta ragione, perché il Napoli può festeggiare il suo ritorno in testa alla classifica.36' s.t. Osimhen (N).: -(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz, Zielinski (26' s.t. Mertens); Politano (14' s.t. Lozano, 44' s.t. Juan Jesus), Osimhen, Insigne (26' s.t. Elmas). All. Spalletti.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez (21' s.t. Buongiorno); Singo, Lukic, Mandragora (8' p.t. Kone, 44' s.t. Warming), Aina; Linetty (21' s.t. Pobega); Sanabria (21' s.t. Belotti), Brekalo. All. Juric.: Sacchi di Macerata.: 37' p.t. Rodriguez (T), 10' s.t. Linetty (T), 30' s.t. Pobega (T), 39' s.t. Koulibaly (N), 40' s.t. Anguissa.: -