Napoli sogna. La vittoria in rimonta sull’Udinese ha permesso agli azzurri di rimanere in scia del Milan per la vittoria del campionato. Trascinati da un Osimhen sempre più leader e simbolo del nuovo corso di Spalletti. Ora l’obiettivo degli uomini mercato è quello di affiancargli almeno due giocatori di grande qualità per la prossima stagione.vecchio pallino del direttore sportivo Giuntoli.Classe 2001, di Bruges, gioca nella squadra della sua città: nazionale belga e Under 21, Charles gioca al Club Brugge sin dal 2008, ovvero dall'età di sette anni. Segna, tanto, e manda spesso in porta anche i compagni.già nella prossima estate ed è affascinato dall’idea di giocare in Serie A. Ecco perché il Napoli ci sta provando e ha buone possibilità di arrivare al traguardo.