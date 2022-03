. I rappresentanti del forte attaccante belga hanno incontrato, lunedì scorso, la dirigenza del club rossonero. Un meeting positivo doveche andrà solo perfezionata nelle prossime settimane. Le parti, infatti, si rivedranno più avanti per cercare di chiudere l’operazione. Maldini stima parecchio il classe 1995 ed è in pole rispetto alla concorrenza di diversi club inglesi e turchi.- Origi considera conclusa la sua esperienza, ricca di successi, al Liverpool. Vuole fortemente una nuova esperienza dove poter tornare protagonista assoluto. E: club con una storia incredibile, possibilità di competere per vincere e una considerazione alta che può tramutarsi in spazio in campo. Il Milan fiuta un grande affare a zero ma dovrà attendere qualche settimana per avere più chiari i passaggi dell’operazione: nel contratto, in scadenza a luglio, del centravanti belga. Al momento tale traguardo è decisamente lontano considerando che, in questa stagione, Origi è stato schierato nell’undici titolare da Klopp solo in cinque occasioni.