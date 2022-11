Zlatan Ibrahimovic è stato ben più di un semplice obiettivo di mercato per il Napoli. L'arrivo dello svedese era stato pensato con Carlo Ancelotti in panchina, ma poi con l'esonero e la scelta di Gattuso non se ne fece più nulla. Secondo quanto riportato da Canale 21 fu però proprio il neo allenatore a imporre il proprio no all'affare non ritenendo l'allora ex-Los Angeles Galaxy adatto a far svoltare la stagione degli azzurri.