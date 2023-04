Gary Neville, ex bandiera del Manchester United, è solo l'ennesima leggenda del clacio che ha espresso parole di elogio nei confronti del Napoli. L'inglese, ai microfoni di Sky Sports UK prima di Liverpool-Arsenal, ha confermato di vedere favorito il club partenopeo in vista del doppio match per i quarti di Champions contro il Milan.



IL PRONOSTICO - Inizialmente, ha dichiarato il suo desiderio per il finale di stagione della squadra di Spalletti: "Il Napoli sta facendo passi avanti e sta entrando nei grandi club europei. Sarebbe bello se vincesse la Champions anche in ottica Superlega".



NUMERO NOVE - Dopodiché, si è espresso sulla situazione di Victor Osimhen, obiettivo dello United per la prossima stagione: "Lo United ne avrebbe proprio bisogno"



LA CRESCITA - Infine, il nativo di Bury ha detto la sua riguardante il calcio italiano: "Vedremo le italiane cosa saranno in grado di fare. L'Italia è sempre stata ai massimi livelli, come non ricordare il grande Milan di Sacchi e Capello, vedremo cosa sapranno fare ai quarti"