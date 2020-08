Dopo l'addio diora ilha un compito molto difficile, ovvero quello di sostituire lo spagnolo, che è stato una vera e propria garanzia negli ultimi sette anni in azzurro. Per farlo già è un po' di tempo che ilsta sondando il terreno. Su tutti ci sono i soliti nomi, ovvero(il primo sulla lista di Giuntoli),. Quest'ultimo è ai margini con ladi Fonseca e presto potrebbe lasciare il club giallorosso.- Il Napoli non va di fretta e vorrebbe prima incassa con qualche cessione prima di fiondarsi sul turco. Però c'è anche un altro elemento che rallenta la trattativa:L'esterno del Sassuolo piace tanto agli azzurri, anche se la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia.. Ma, come detto, non c'è assolutamente fretta con il calciomercato estivo che terminerà il 5 ottobre.- Nonostante rappresenti un'alternativa,Sul piatto ci sono circadi euro da parte del, mentre laal di sotto deinon è disposta ad accettare. Va colmato questo gap, ma c'è tutto il tempo per discutere riguardo ulteriori dettagli come l'inserimento di qualche giocatore.- Il Napoli potrebbe fare un passo verso il club giallorosso per migliorare la propria offerta, ma in ballo ci sono anche altri nomi. Su tutti quello di Arek, per il quale il Napoli chiederebbe siache. Altrimenti, per ridurre il prezzo del turco, spunta l'idea, già in passato vicino al trasferimento proprio dal Napoli alla Roma.