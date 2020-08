Attraverso una breve chiacchierata telefonica con la redazione di Sportitalia, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha confermato l'interesse per il terzino del Real Madrid, quest'anno in prestito al Siviglia, Sergio Reguilon. Queste le parole riferite in studio: "Il Real ha grandi pretese e c'è la concorrenza di Arsenal e Chelsea. Per il momento il Napoli punta al prestito".