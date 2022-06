L'ultima stagione per Politano non è stata ricchissima di soddisfazioni. Il finale di campionato lo ha vissuto più fuori che dentro al campo per scelte tecniche di Spalletti. Per lui da qualche settimana si prospetta un addio e sulle sue tracce ci sono diversi club.



Il Valencia e Rino Gattuso - suo ex allenatore - lo vogliono a tutti i costi. Il giocatore non ha negato la trattativa e ha confermato il tutto con una battuta: "La paella? Mi piace molto". I due club cercano l'accordo economico, anche se oggi c'è distanza tra domanda e offerta. Si tratterebbe di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lo riporta oggi Repubblica.